AIC, Maleh calciatore del mese di maggio di Serie B

Il “Calciatore del mese AIC” di maggio per la Serie B è l’attaccante del Venezia - promesso sposo della Fiorentina - Youssuf Maleh. Quando lo scorso gennaio Maleh è stato messo fuori squadra per sei partite, per via della sua decisione di non rinnovare il contratto, i lagunari non hanno mai vinto. Quando è tornato, nelle successive 9 partite, il Venezia ha vinto 7 volte e pareggiato 2. In quel periodo lui ha aspettato con pazienza, sicuro che si sarebbe trovata una soluzione: ovvero trovare una squadra come la Fiorentina che lo acquistasse e lo rigirasse poi in prestito ai veneti, almeno fino a fine stagione. Maleh si è continuato ad allenare e quando è tornato in campo ha partecipato alla storica promozione del club, arrivata dopo aver battuto Chievo Verona, Lecce e Cittadella nei playoff.



