AGOSTINI, Mayoral giusto per ACF, per la Roma no

L'ex attaccante Massimo Agostini, noto col soprannome di Condor, ha così parlato di temi a sfondo Fiorentina: "Sta raccogliendo meno di quanto seminato, perché in ogni campo in cui va pratica un gioco bello e frizzante, fatto di velocità, passaggi e pressing alto. Questo è l'inizio per un allenatore giovane come Italiano, che si è fatto notare allo Spezia e a Firenze sta portando tutte le sue idee. Più andrà avanti, più potrà cominciare a raccogliere quanto non sta riuscendo a fare adesso".

L'assenza di alternative a Vlahovic è un problema?

"Sta costruendo un gruppo importante, se ha qualche giovane di qualità magari lo proverà. Italiano non si sta piangendo addosso, fa con quello che ha e sono delle buone prestazioni. Ieri non meritava di perdere, per esempio. Il tempo darà ragione al suo lavoro".

Il caos rinnovo lo sta distraendo?

"Prima di tutta questa situazione segnava quasi ogni domenica, poi il ragazzo mi sembra sia cambiato. In queste ultime partite, togliendo il gol su punizione, non è più il giocatore che avevamo visto. Non ha fatto ancora quanto ci si aspettava. Il ragazzo è intelligente, la Fiorentina gli ha offerto e messo a disposizione tutto il possibile, non capisco questa situazione. Spero non venga ceduto già a gennaio, questi giocatori in Serie A servono".

Borja Mayoral può essere un idea per la Fiorentina?

"Nel campionato scorso ha fatto bene al posto di Dzeko, anche se è uno che sbaglia parecchio. Somiglia un po' a Vlahovic in qualche movenza, anche se hanno due piedi differenti. In una squadra come la Fiorentina potrebbe esprimere qualcosa in più che in una big come la Roma. Può fare sia da sostituto che da partner".