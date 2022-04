AGOSTINELLI, Viola, ferma Italiano. Perché in futuro...

L'ex giocatore ed oggi commentatore televisivo Andrea Agostinelli ha parlato del momento della Fiorentina, a pochi giorni dalla trasferta di Napoli. Ecco le sue parole: "Italiano sta facendo un grande lavoro, sono certo che i viola lotteranno fino alla fine lottare per l'Europa. I meriti del tecnico sono totali, erano anni che non vedevo i viola giocare così: non c'è un giocatore che non sia migliorato sotto la sua gestione. Ricordo ancora la vittoria della Fiorentina a Napoli in Coppa Italia. La Fiorentina se lo deve tenere ben stretto Italiano, che sicuramente potrà ambire a piazze molto importanti in futuro. Il Napoli ha sempre saputo reagire nelle disavventure, mentre altre squadre senza un singolo giocatore vanno in difficoltà: l'Atalanta senza Zapata vanno in panne. I viola si meriterebbe di arrivare in Europa, ricordiamoci che 3 anni fa ci fu quel triste 0-0 col Genoa che consegnò alla Fiorentina la salvezza. Castrovilli? Ci credo, come ci credevo prima: si vedeva già in B che era forte. Forse qualcosa nella sua testa non ha funzionato dopo gli elogi iniziali ma ora sta tornando sui suoi livelli. Credo che Castrovilli rappresenti l'acquisto migliore della Fiorentina".