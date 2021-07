AGOSTINELLI, Maleh può fare il salto tipo Castrovilli

L'allenatore e commentatore tv Andrea Agostinelli ha parlato di questioni legate alla Fiorentina: "Sono molto curioso di capire come si proporrà Italiano a Firenze: non è facile ma per diventare di grande livello c'è bisogno di cimentarsi in piazze così. Per me darà un buon gioco, ma io vorrei capire quale sia l'obiettivo della società perché entrare tra le sette sorelle di una volta diventa dura. Come sempre all'inizio sembrano tutte rinforzate, tutte che vincono e nessuna che perde. Sì, il campionato sarà divertente e su questo non ho dubbi ma come ogni anno ci saranno delusioni e sorprese".

Che ne pensa di Maleh?

"L'ho visto diverse volte, da mezzala ha quantità e qualità. Perché non dovrebbe fare il salto in Serie A? A Firenze avete pure l'esempio di Castrovilli... Questo è uno dei migliori centrocampisti delle ultime Serie B, in un reparto a tre non ho dubbi che possa giocare, è lui il centrocampista".