AGOSTINELLI, Conquisterò Firenze: in viola perché...

Il centrocampista della Fiorentina Primavera Vittorio Alberto Agostinelli, acquisto dei viola nella sessione di gennaio, si è raccontato al sito Gazzettaregionale.it, soffermandosi sul suo passato alla Roma e alla sua nuova avventura a Firenze. Ecco le sue parole: "L'esperienza alla Roma è stato un sogno, far parte di uno dei migliori settori giovanili d'Italia è l'obiettivo di tanti giovani calciatori, ma per me ha avuto un significato ancor più speciale visto che ne sono tifoso. Mister Piccareta mi ha cambiato ruolo, da centrocampista offensivo mi ha spostato come falso nueve, inizialmente non è stato semplice adattarmi a quella nuova sistemazione, ma col passare del tempo il duro lavoro ha ripagato, oltretutto è stato un modo per misurarmi in un'altra posizione di campo e questo ha sicuramente arricchito il mio bagaglio. Il 2020? E' stato un periodo particolare, ho iniziato l'annata con molte aspettative e la Roma mi aveva proposto un rinnovo di tre anni. A volte, però, la vita ti pone davanti delle scelte importanti, la Fiorentina mi ha offerto una progettualità che io reputo migliore e la società crede molto in me, anche per questo ho rifiutato altri club. L'inizio in Toscana è stato meraviglioso, il mio primo allenamento l'ho fatto con la prima squadra ritrovando amici come Gaetano Castrovilli. Con mister Bigica e con lo spogliatoio c'è stata subito grande sintonia. L'esordio? Un mix di emozioni. Ho segnato alla mia ex squadra, quella che tifo e quella con cui giocavo fino a pochi giorni prima. Stava andando tutto nel verso giusto, poi è scoppiata questa pandemia che ha stravolto le nostre vite. Voglio riprendere da dove avevo lasciato ponendomi l'obiettivo di diventare un protagonista in questa splendida piazza: Firenze!"