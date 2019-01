AG. THEREAU, Cyril può essere affare last-minute

“Corsi dice che Thereau è un po’ troppo esperto per essere da Empoli? Ha ragione, probabilmente perché Cyril non è alla portata dell’Empoli anche per l’ingaggio”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’agente dell’attaccante viola Cyril Thereau, David Lasaracina replica alle dichiarazioni del presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi. Lasaracina poi, fa il punto sul futuro del giocatore viola. “Per quanto riguarda il futuro - dice l’agente - ci guardiamo intorno e ho la sensazione che Cyril possa spostarsi dalla Fiorentina l’ultimo giorno di mercato. Potrebbe quindi essere un affare last minute per chi avrà bisogno di esperienza e - conclude - qualità”.