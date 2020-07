AG. PEZZELLA, Testa ai viola ma piace al Valencia

Martin Guastadisegno, procuratore di German Pezzella, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di TMW. Queste le sue dichiarazioni: "Mi ha detto espressamente che in questo momento la sua testa è solo sulla Fiorentina. Fino a fine campionato non vuole farsi distrarre dalle voci di mercato".

A Pezzella pensa il Napoli, al momento un'alternativa in caso di fumata nera per Gabriel Magalhães, difensore brasiliano classe '97 del Lille. Il club partenopeo sta portando avanti con la società francese una maxi-trattativa riguardante Osimhen, ma l'esito della doppia operazione è tutt'altro che scontato e Pezzella - che a differenza di Gabriel ha passaporto comunitario - è nome da tenere in considerazione. "Ma io col Napoli non ho avuto contatti recenti", ha detto l'agente dell'argentino.

Il calciatore classe '91 di Bahia Blanca è un profilo molto diverso da quello di Gabriel: ha sei anni in più, ma anche una conoscenza della Serie A profondamente diversa. La Fiorentina lo considera un pilastro e vorrebbe rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022, ma al termine del campionato i sondaggi di queste settimane potrebbe tramutarsi in offerte formali. "Col Valencia c'è un continuo filo diretto. Loro sono interessati, così come alcuni club inglesi di cui non posso fare il nome. Ora, però, è giusto pensare solo a questo finale di stagione: me l'ha chiesto German e così sarà".