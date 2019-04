AG. OLIVERA, Per Ruben sarà una gara speciale

Paolo Palermo, agente tra gli altri di Ruben Olivera, ha rilasciato alcune battute ai microfoni di Radio Gol su Radio Kiss Kiss circa il suo assistito: “A gennaio c’è stato l'interesse del Napoli così come quello di tante altre squadre. La Fiorentina lo ha voluto, ha lottato col Parma fino alla fine. Esordio in viola contro il Napoli? Non lo so, ma per lui sarà una gara speciale visto che affronta la squadra della città di sua moglie”.