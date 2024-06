AG. LAURICELLA, Sogna di ripercorrere le orme di Parisi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Un’agenzia di procuratori nata in campo. A Palermo. Antonio Governale, Alberto Rausa e Francesco Pignatone, tre avvocati che insieme all’agente Emanuele La Rocca coltivano talenti per il futuro hanno creato la PRG Sports, il cui lavoro sul campo è già tangibile con la Nazionale Italiana Under 17 di Massimiliano Favo, vincitrice dell’Europeo. E lì ha brillato Giovanni Lauricella, terzino sinistro classe 2007 di proprietà dell’Empoli. “Giovanni è arrivato in Nazionale negli ultimi mesi grazie anche ad un cambio di ruolo”, racconta Emanuele La Rocca a TuttoMercatoWeb.com. “Da attaccante - dice l’agente - è stato spostato a laterale sinistro e da lì ha guadagnato la chiamata di Favo fino a diventare campione d’Europa”.

Chi è Giovanni Lauricella? “Nasce a Brancaccio, a Palermo. A quattordici anni va al Sassuolo, poi per problemi di ambientamento torna in Sicilia al Fair Play, una squadra di Messina e da lì viene notato dall’Empoli. E il resto è storia recente”.

Il futuro sarà ancora ad Empoli? “Prima della partenza per Cipro abbiamo firmato un triennale, dovrà dimostrare di valere l’investimento dell’Empoli”.

A chi potemmo paragonarlo? “Per caratteristiche direi Parisi. E il sogno è quello di ripercorrere le sue orme”.