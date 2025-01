AG. KAYODE, Un nuovo inizio, il Brentford lo cercava da tempo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Da tre giorni Michael Kayode è un nuovo giocatore del Brentford. E a proposito del passaggio del prodotto delle giovanili della Fiorentina in Inghilterra (con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni di euro), il suo agente Claudio Vigorelli ha spiegato a Tuttomercatoweb.com qualche retroscena: "Quando porti un giocatore così giovane in Premier è un motivo di soddisfazione. Il Brentford lo voleva da inizio estate, credo sia un'operazione che potrà portare soddisfazione alla Fiorentina e a Micheal a lui in futuro. Questo è un prestito, andrà a consolidare le sue prestazioni e si toglierà delle grosse soddisfazioni. La Fiorentina, di fronte a una richiesta dalla Premier, per un giocatore che ha cresciuto e sostenuto, dopo un po' di tentennamento ha trovato l'accordo con noi e con tutte le parti".

Rimpianti per questi mesi a Firenze? E il futuro sarà in Premier o in Italia?

"C'è felicità per la nuova avventura e per questi nuovi stimoli nel più grande campionato del mondo. Questo è un inizio, è un punto di ripartenza della carriera, vediamo poi nei prossimi mesi che cosa succederà".