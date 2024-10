AG. KAYODE, Soddisfatti di lui. Zaniolo all'Atalanta...

FirenzeViola.it

© foto di PORTA/PHOTOVIEWS

L'agente Claudio Vigorelli, ha parlato alla Palermo Football Conference di vari dei suoi assistiti, partendo dall'operazione che ha portato Zaniolo all'Atalanta in estate, anche se la Fiorentina era su di lui: "Credo che sia il posto giusto con l'allenatore giusto per rilanciare il talento di Nicolò che nell'ultimo periodo è stato offuscato dagli infortuni. La scelta dell'Atalanta è stata quella giusta, per tanti motivi".

Cosa pensa del periodo di Michael Kayode alla Fiorentina?

"Mi piace lavorare con i giovani, mi dà adrenalina scoprire i talenti e provo sempre a scovarli. Così è successo con Kayode, arrivato prima nella Primavera della Fiorentina e poi in prima squadra. Siamo soddisfatti"