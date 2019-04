AG. JOVETIC, Il futuro di Stevan è in Toscana

"Sì, Jovetic può diventare il nuovo Baggio". Fali Ramadani, agente dell'attaccante della Fiorentina Stevan Jovetic, ai microfoni di TuttoMercatoWeb non si nasconde. Il paragone con il Divin Codino non lo spaventa. "Perché le qualità non gli mancano", prosegue Ramadani che poi si concentra sul futuro del talento viola. "Le proposte vanno fatte alla Fiorentina, non a me. Stevan è felice in viola, il suo futuro è in Toscana. E le chiamate delle grandi? Non ci interessano, il ragazzo ha un lungo contratto con la Fiorentina". Poi una risposta al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che nei mesi scorsi non nascose il gradimento nei confronti di Jovetic. "E a me piacerebbe avere Ronaldo...", conclude sorridendo.