AG. GOSENS, La Fiorentina era già nel suo destino

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, l’agente di Robin Gosens, Gianluca Mancini, ha raccontato alcuni retroscena della trattativa che lo ha portato riva all’Arno. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “Robin voleva tornare a tutti i costi in Italia, perché è innamorato di questo paese. In Italia c’erano Bologna e Torino, poi è arrivata la Fiorentina e alla Viola non si dice di no, quindi siamo molto, molto soddisfatti.”

Sul suo ruolo: “Robin è un quinto di centrocampo. Con Gasperini ha vissuto i suoi momenti migliori di carriera. L’anno scorso in Germania, giocando nello stesso modulo, ha fatto benissimo; il problema è stata la squadra che non ha reso. Secondo me, la Viola è tra le squadre che si sono rinforzate di più dal mercato.”

Sulle possibilità della Fiorentina: “Secondo me è una squadra che può puntare all’Europa, quello è l’obiettivo minimo. Ma con questo allenatore, che ripeto ha voluto fortemente il mio assistito e che ha delle idee all’avanguardia, potrebbe essere la squadra sorpresa del campionato.”

La Viola nel destino: “Appena si è saputo della Fiorentina, Il giocatore mi ha detto che voleva accettare e partire subito. Addirittura, due settimane fa, quando ancora non c’era nessuna trattativa, voleva comprare un casale in Toscana. Era nel destino.”