AG. GORI, Lui vice-DV9? Finirà stagione a Cosenza

La meglio gioventù. Alberto Dossena, difensore dell'Avellino, sta dimostrando perché solo poco tempo fa era considerato un predestinato tra i difensori centrali. Un periodo d'assestamento, qualche stagione dove trovare il suo percorso e ora coi Lupi sta mettendo in luce tutte le sue qualità. Di questo ma non solo ne parla l'agente Michele Bianchini in esclusiva per Tuttomercatoweb.com.

Partiamo da Dossena, che riparte da qui. Da una stagione, con l'Avellino, che conferma tutto quel che di buono si è sempre pensato di lui "Lo scorso anno era partito senza il ritiro, dietro stavano andando bene ma era sempre stato monitorato da mister Braglia che lo ha lanciato. Ai play-off ha fatto gare importanti, ora è uno dei titolari inamovibili dell'Avellino con prestazioni importanti. Siamo contenti, gioca ottime gare, si fa sentire anche in zona realizzativa e di recente è stato eletto anche miglior giocatore del girone C. E' orgoglioso ma è un premio al lavoro che sta facendo su se stesso".

Insieme a Federico e Andrea Pastorello gestisce Gabriele Gori, puntero di casa Cosenza. "E' partito alla grande, stava facendo molto bene. Poi sono usciti dalla carreggiata, il Cosenza ha cambiato tecnico ma vuole tornare protagonista come era all'inizio".

Certo che nell'anno in cui manca un vice Vlahovic, sarebbe servito alla Fiorentina al posto di Kokorin... "No, credo che a Gabriele faccia bene giocare, una stagione così a Cosenza. Deve fare la sua esperienza, prendersi responsabilità importanti".