AG. CISTANA, Mendes è un'azienda, non un agente

Giuseppe Galli, procuratore di Cistana e presidente dell'Associazione Italiana Agenti Calciatori ha commentato la vicenda Mendes-Gattuso: "Bisogna fare una differenziazione. Agenti come Raiola, Mendes e altri non sono procuratori ma aziende. Guardate quanti soldi muovono loro rispetto agli altri. Con la Fiorentina non so cosa è successo in realtà. Non sono io a dover dire se un allenatore deve o non deve avere un procuratore, però non bisogna fare di tutta un'erba un fascio".

Cistana-Fiorentina? "Cistana merita la Serie A, ma serve un po' di fantasia visto che soldi non ci sono".