AG.CAMPUZANO, Confermo il sondaggio dei viola

Gianluca De Franco dell’agenzia ISG Colombia, procuratore noto in Colombia e Sudamerica e agente di Jorman Campuzano, centrocampista del Boca Juniors, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di EuropaCalcio.it dove ha parlato dell'interesse per il suo assistito da parte di alcuni club italiani, tra i quali ci sarebbe anche la Fiorentina: "Jorman ha avuto un crescita notevole con il Boca Juniors, parliamo di un giocatore che statisticamente fa registrare più del 90 % di passaggi effettivi per partita e notevoli palloni recuperati. È molto bravo tatticamente. Galatasaray, Benevento e Fiorentina su di lui? Ci sono svariati club in Europa che lo stanno seguendo. Solitamente non mi piace fare nomi, però confermo che ci sono stati dei sondaggi con i club menzionati”.