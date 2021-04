AG. BIRAGHI, Gattuso secondo me lascerà il Napoli

Mario Giuffredi, agente tra gli altri del viola Cristiano Biraghi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per dire la sua riguardo le principali vicende del calcio Napoli. Tra queste ha parlato anche di Gattuso, allenatore accostato alla Fiorentina di recente: “Il mio pensiero lo dico da qualche settimana: se il Napoli andrà in Champions, De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo. Gattuso secondo me però lascerà il Napoli, perché non ha più voglia di continuare. Sono certo che sarà quasi impossibile convincere Gattuso a restare. A ognuno può piacere un allenatore, ma dovete capire che chiunque sia nel mondo del calcio è giudicato da una sola cosa, i numeri. Se Gattuso andrà in Champions, avrà fatto un grandissimo lavoro. Piaccia o no, ha fatto un grande lavoro e i numeri certificano chi è bravo e chi non è bravo. Le chiacchere servono a poco”. Sulla Nazionale invece ha detto: "Di questo giro, mi hanno disturbato parecchie cose. Bisogna preservare i giocatori in questo momento. Credo sia inutile convocare quasi 40 giocatori se non li fai giocare".