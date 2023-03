AG. BIANCO, Sentiremo gli avvocati, è inaccettabile

Alessandro Bianco, centrocampista della Fiorentina, come raccontato da Firenzeviola.it, è stato vittima di un episodio spiacevole nella vittoria della sua squadra sul campo del Sivasspor che ha portato ai quarti di finale di Conference League. L'agente del giocatore Giuseppe Galli ha parlato così dell'episodio: “Alessandro è dispiaciuto ma è tranquillo. Ci siamo messaggiati e domani verrò a Firenze per parlare direttamente con lui. L’Uefa si è sincerata delle sue condizioni e ha preso atto dell’accaduto. Adesso vediamo sia con la Fiorentina che con gli avvocati il da farsi e come muoversi. È inaccettabile che nel 2023 succedano certe cose”