ADANI, Italiano ha riportato la 'grandezza' a Firenze

Sull'addio di Vincenzo Italiano alla Fiorentina si è espresso anche Lele Adani: l'ex viola, nonché noto opinionista sportivo, ha detto la sua sul 'percorso' fatto dal tecnico in partenza da Firenze: "Onore a quanto fatto da Italiano. Mi sembra strano che invece di ringraziarlo per quanto fatto, tanti lo criticano. Invece io dico che dall'annata a Trapani non ha sbagliato nulla, passando poi per la Spezia e Firenze, ha sempre fatto bene. Italiano è un allenatore partito dal nulla che ha costruito tutto col lavoro.

Ricordiamoci che prima di lui, la Fiorentina si salvava speculando con giri palla sterili fino al 90esimo. Come allenatore ha portato grandezza a Firenze, non solo con le due finali europee". Queste le dichiarazioni al canale YouTube 'La Fiera del Calcio',