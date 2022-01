AD SASSUOLO, Berardi? ACF aveva fatto offerta ma...

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, al termine del calciomercato: "Siamo molto soddisfatti, è una sessione di riparazione e per fortuna non avevamo necessità per cui abbiamo lavorato sui giovani: è stato un mercato di investimento, abbiamo acquistato ragazzi promettenti del 2000, 2001 e 2002. Abbiamo chiuso Moro col Padova e non è stato facile, perché ci sono stati inserimenti delle ultime ore di club importanti ma la cosa bella è che il ragazzo ha scelto Sassuolo".

Amareggiati per Lucca? Ci riproverete?

"Col Pisa abbiamo un ottimo rapporto, fanno le loro richieste e noi offriamo: se non c'è punto di incontro, ne riparleremo. Così possiamo valutare ancora meglio questo ragazzo promettente e di qualità. Oltre all'aspetto tecnico, però, facciamo attenzione al bilancio per portare avanti la nostra filosofia".

Quale lo scenario per Scamacca e Raspadori?

"Non nascondo che in questa sessione ci hanno chiesto loro ma anche Frattesi. Per fortuna Berardi stavolta no, perché se ne parla poco ma è il nostro campione. Hanno capito tutti che non era nostra intenzione cedere questi giocatori a gennaio, ma se questi ragazzi approdassero in grandi club sarebbe motivo di soddisfazione".

Prima di prendere Ikoné la Fiorentina aveva richiesto Berardi? Parlerete di rinnovo con lui?

"Sì, la Fiorentina aveva fatto un'offerta, distantissima dalla nostra volontà. Perciò non l'abbiamo presa in considerazione. Con Berardi ci lega un rapporto straordinario, se arrivasse una proposta congrua col suo valore e avesse certi desideri, però, gli daremmo la possibilità di andare. Spero in un grande club".