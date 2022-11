AD BOLOGNA, Arnautovic incedibile. E Dominguez...

L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, presente oggi nel capoluogo emiliano in Sala Borsa per un evento sul tema della violenza sulle donne, ha risposto anche ad alcune domande legate a calciatori accostati alla Fiorentina: "Rinnovo di Dominguez? Ci stiamo lavorando - le parole riportate da tuttobolognaweb.com. I rinnovi sono tutti priorità, ci sono anche Orsolini e altri giocatori che intendiamo rinnovare. Speriamo nella collaborazione sia dei giocatori ma anche degli agenti. Non parlo nello specifico del nostro caso, ma ormai la moda è portare i giocatori a fine contratto e avere potere maggiore al momento del trasferimento".

Poi una risposta su Arnautovic: "Arnautovic incedibile? Sì, non ne parliamo nemmeno. Direi che già in estate siamo stati chiari"