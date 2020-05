ACF, Ricorda la leggenda Giovan Battista Pirovano

Giocatore della Fiorentina degli anni '60, la società viola oggi ha voluto ricordare Giovan Battista Pirovano nel giorno della sua nascita il 5 maggio del 1937. Per lui 182 partite in maglia viola, 16 gol e lo scudetto in maglia viola.

Nasceva oggi Giovan Battista Pirovano, leggenda viola ️



Scudetto 1968-69

Coppa Italia 1965-66

182 16