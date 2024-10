ACF, Promo Halloween per la gara con l'Hellas: i prezzi

Fonte: acffiorentina.com

La Fiorentina sul proprio sito ha comunicato che domani, 31 ottobre, inizierà la PROMO HALLOWEEN per i biglietti della partita Fiorentina vs Hellas Verona, in programma domenica 10 novembre alle 15:00 allo Stadio Franchi.

Solo per Giovedì 31 Ottobre:

Tribuna Vip: 84 € (invece di 167 €)

Possibilità di aggiungere un biglietto Under14 omaggio per ogni biglietto acquistato.

Tribuna d’Onore: 66 € (invece di 112 €)

Possibilità di aggiungere un biglietto Under14 omaggio per ogni biglietto acquistato.

Distinti di Maratona: 23 € (invece di 45 €)

Possibilità di aggiungere un biglietto Under14 omaggio a questa tariffa (anziché 27 €) per ogni biglietto acquistato.

La promo è riservata ai titolari della InViola Premium/Gold Card in corso di validità. Chi non fosse in possesso della card può richiederla o rinnovarla QUI. La tessera sarà subito attiva per l’acquisto del biglietto.