Gara che ormai è sul velluto per la Fiorentina Primavera, che dopo 4' dall'inizio del secondo tempo ha realizzato il 4-0 con Mattia Fiorini su rigore. Un penalty nato da un errore del portiere avversario, che dopo un rinvio sbagliato ha trattenuto vistosamente Bianco in area. Espulsione e rigore per la Fiorentina, che ha messo così in ghiaccio la sfida.

CLICCA QUI per seguire la sfida