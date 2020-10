ACF, La lista dei 25: tutti presenti, anche gli esuberi

Come noto tutte le società di Serie A devono consegnare alla Lega (a fine calciomercato) la lista con massimo 25 calciatori over 22 che possono essere schierati in campo durante il campionato. Nessuna sorpresa nella lista consegnata dalla Fiorentina: sono presenti tutti i calciatori a disposizione di Beppe Iachini, anche se la lega Serie A non ha pubblicato i nomi degli Under 21 perché non sono soggetti a limitazioni.

Lista Over 22

LUCAS MARTINEZ QUARTA

NIKOLA MILENKOVIC

GERMAN PEZZELLA

POL LIROLA

MARTIN CACERES

ANTONIO BARRECA

BORJA VALERO

ALFRED DUNCAN

RICCARDO SAPONARA

SOFYAN AMRABAT

ERICK PULGAR

VALENTIN EYSSERIC

FRANCK RIBERY

CHRISTIAN KOUAME

JOSE' CALLEJON

Lista Over 22 formati in Italia

PIETRO TERRACCIANO

CRISTIANO BIRAGHI

GIACOMO BONAVENTURA

GAETANO CASTROVILLI

Lista Over 22 formati nel club

BARTLOMIEJ DRAGOWSKI

LORENZO VENUTI