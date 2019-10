ACF, In vista di Ribery al Duomo pronti 500 braccialetti

La Fiorentina comunica attraverso i propri profili social che per l'evento di domani, nel quale Franck Ribery firmerà autografi e scatterà foto presso il Fiorentina Store del Duomo, la società viola ha previsto 500 braccialetti per l'ingresso. Questo per motivi di sicurezza.

🇮🇹 Per motivi di sicurezza, saranno distribuiti 500 braccialetti per l'ingresso.



🇺🇸 500 wristbands will be given out granting fans access.



Come ritirarli | How to get one:



Oggi dalle H 15 | Today H 3 pm

Fiorentina Point, Via dei Sette Santi

Must have an Inviola Card pic.twitter.com/EYiyv57R3Q