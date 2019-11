ACF, In vendita i biglietti per Fiorentina-Cittadella

ACF Fiorentina informa i propri tifosi che i biglietti per la gara di Coppa Italia contro il Cittadella, in programma per martedì 3 dicembre alle ore 21:00, saranno in vendita a partire da domani mercoledì 13 novembre alle ore 10:00. Il Club viola informa i propri abbonati che, per questo match, potranno acquistare il loro biglietto per qualsiasi settore dello stadio, ad eccezione della Curva Ferrovia, ad una tariffa promozionale di 5 Euro.