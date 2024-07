ACF, Gli auguri social a Vieri che oggi compie 51 anni

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Compie oggi 51 anni Christian, per tutti Bobo, Vieri. L'ex calciatore gigliato è nato infatti a Bologna il dodici luglio 1973. Dopo numerose esperienze con tante maglie diverse, tra cui quelle di Juventus, Lazio, Atletico Madrid e Inter, Vieri arriva a Firenze nell'estate del 2007. Una stagione per il centravanti azzurro sulle rive dell'Arno in cui ha realizzato 9 goil in 39 presenze. La Fiorentina ha voluto augurare buon compleanno via social all'ex calciatore italiano. Di seguito il post Instagram di auguri del club gigliato: