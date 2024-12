ACF, Gli auguri social a Kouame. Oggi compie 27 anni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Oggi, venerdì 6 dicembre, è il compleanno di Christian Kouame. Il calciatore ivoriano è nato infatti il 6 dicembre 1997 ad Abidjan ed oggi compie 27 anni. Uscito dalla primavera dell'Inter il numero 99 viola, prima di approdare alla Fiorentina nel 2019, ha vestito le maglie di Cittadella e Genoa. In viola ha realizzato 11 gol e 18 assist in 142 presenze. Per l'ex attaccante rossoblu questa è la quarta stagione a Firenze, la terza consecutiva dopo l'esperienza in prestito all'Anderlecht. Nel giorno del suo 27° compleanno la Fiorentina ha voluto omaggiarlo facendogli gli auguri via social. Di seguito il post Instagram del club gigliato: