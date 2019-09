ACF, Fiorentina subito in campo per il Milan

Allenamento più sereno, questo è sicuro, ma comunque la squadra non ha avuto tempo di festeggiare troppo i tre punti ottenuti ieri sera per la prima volta visto che è dovuta tornare subito al lavoro, in vista della gara di domenica contro il Milan. I rossoneri giocheranno solo stasera a Torino ma Montella e i suoi non hanno certo intenzione di abbassare la guardia proprio ora. Scarico dunque per i titolari, allenamento completo sul campo per tutti gli altri. Ecco gli scatti dell'allenamento sul sito e sui social della Fiorentina.