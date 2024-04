ACF FEMM., Prezioso 0-0 al VP con la Roma: CL vicina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Pareggio prezioso in ottica qualificazione alla prossima Champions League per la Fiorentina Femminile: la squadra di De La Fuente, nella quarta giornata della poule scudetto, ha fermato per 0-0 al Viola Park la Roma (che in caso di vittoria, peraltro, si sarebbe laureata per il secondo anno di fila campione d’Italia) e in virtù di questo pareggio è salita a quota 40 punti in classifica, rimanendo al terzo posto a +8 sul Sassuolo, prossimo avversario delle viola il 27 aprile.