ACF, Domani visita di controllo per Jovetic

ACF Fiorentina comunica che Stevan Jovetic sarà domani sottoposto a visita specialistica dal Prof. U. Boenisch in Augsburg per un controllo sul ginocchio da lui stesso operato. Tale visita è stata programmata in seguito a iniziali segni di sovraccarico manifestatisi negli ultimi giorni, seppur gli accertamenti diagnostici già eseguiti non abbiano evidenziato problematiche di rilievo.