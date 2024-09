ACF, Da domani i biglietti per i match con Lazio e Milan

FirenzeViola.it

Dopo la sosta Nazionale, la Fiorentina torna al Franchi per due big match molto importanti: domenica 22 Settembre con la Lazio alle 12.30 e in posticipo serale con il Milan domenica 6 Ottobre alle 20.45. Di seguito - fa sapere il club viola tramite una nota sul suo sito - ecco tutte le informazioni per assistere alle due gare casalinghe della Serie A Enilive 2024-25. I biglietti di entrambe le gare saranno in vendita da domani Mercoledì 11 Settembre alle ore 12.00 fino al giorno gara, con 3 fasi temporali distinte:

FASE 1 PROMO EX ABBONATO 23-24

Tariffa dedicata riservata agli abbonati della stagione 23-24 :obbligo di acquisto con la propria tessera InViola Card Premium/Gold (per gli Under 14 acquisto contestuale senza obbligo di tessera )

FASE 2 PROMO GENERAZIONE VIOLA (per la Lazio dal 13/09 ore 14.00 – per il Milan dal 16/09 ore 12.00)

Tariffa riservata ai tifosi fidelizzati: obbligo di acquisto con tessera InViola Card Premium/Gold in tutti i settori dello stadio ad eccezione dei settori di Tribuna VIP, Tribuna d’Onore e Poltronissima (esclusi gli Under 14 e turisti stranieri)

FASE 3 MATCH DAY

Tariffe disponibili il giorno gara: obbligo di acquisto con tessera InViola Card Premium/Gold in tutti i settori dello stadio ad eccezione dei settori di Tribuna VIP, Tribuna d’Onore e Poltronissima (esclusi gli Under 14 e turisti stranieri)

Il settore OSPITI (identificato nel settore di Curva Esterna CE1) a causa dei lavori di ristrutturazione dello Stadio Franchi, sarà a capienza ridotta e la vendita inizierà il giorno 16 Settembre per la gara con la Lazio e il giorno 30 Settembre per la partita del Milan.

ACQUISTO ESCLUSIVAMENTE CON INVIOLA PREMIUM/GOLD CARD:

Per procedere all’acquisto dei settori locali è necessario che ogni titolare di biglietto (esclusi gli Under 14) sia in possesso di INVIOLA PREMIUM/GOLD CARD*, ad eccezione dei settori Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima.

Per i residenti nella regione Toscana sarà possibile acquistare i biglietti senza obbligo di tessera, presso il Fiorentina Point o contattandolo all’indirizzo mail fiorentinapoint@acffiorentina.it

I biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina Biglietti, presso il FiorentinaPoint ,su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket, fino ad esaurimento della disponibilità dei posti in riferimento alla capienza ridotta per i lavori di ristrutturazione.