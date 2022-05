ACF, Cresce il brand viola: è tra i top-50 del mondo

La Fiorentina ha accresciuto in questa stagione il suo prestigio (in termini economici e tecnici) e per la prima volta è entrata nella top 50 dei club al mondo con maggiore valore. A rivelarlo è il portale brandfinance.com che spiega come il valore del marchio del club di Commisso sia cresciuto fino a toccare quota 95 milioni di euro, un upgrade che permette all'Italia di avere ben sette squadre nella "top-50" mondiale: i viola sono esattamente la settima società italiana, alle spalle di Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma e Atalanta, davanti quindi alla Lazio che non compare nelle prime cinquanta posizioni tra i campionati di tutto il pianeta. Per altre informazioni relative a questa speciale classifica CLICCA QUI.