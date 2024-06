ACF, Campagna abbonamenti 24/25: ecco i settori disponibili

Con una nota sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha comunicato che "in base alla convezione firmata con il Comune di Firenze per la stagione calcistica 2024/25, queste sono, al momento, le informazioni a disposizione del Club e le porzioni dei settori (le aree non colorate sulla mappa) che verranno escluse dalla possibilità di vendita". A disposizione ci saranno solo quasi tutta la Tribuna, ad eccezione di due settori vicini alla Curva Fiesole, metà della Maratona e la Curva Ferrovia. Di seguito la mappa completa dello stadio.