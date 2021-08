Tramite i propri profili social la Fiorentina festeggia Sofyan Amrabat: il marocchino spegne infatti oggi 25 candeline. Per il centrocampista classe '96 33 partite alla prima stagione in viola, mentre la sua seconda annata a Firenze è iniziata in salita per via di una pubalgia che lo costringe a stare out in questo in questo inizio di stagione.