ACF, Al Viola Park saranno trasmesse le gare degli Europei

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha comunicato che "tutte le informazioni utili per assistere alla visione degli Europei 2024 presso gli sports bar del Viola park del giorno 15/06/24 a partire dalle ore 18:00. Anche in occasione degli Europei 2024, in programma sabato 15 giugno a partire dalle 18:00, sarà possibile assistere alle seguenti partite Spagna – Croazia e Italia – Albania presso il bar Giglio con posto a sedere.

L’ingresso sarà consentito dalle ore 17:00 e si potrà acquistare il proprio accesso a partire da oggi, giovedì 13 giugno, alle 15:00 attraverso il seguente link acffiorentinavp.vivaticket.it