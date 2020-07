ACCVC, Parte la raccolta firme per il nuovo stadio

La campagna dei tifosi della Fiorentina per il nuovo stadio non si ferma. Oggi l'ACCVC ha annunciato l'inizio di una raccolta firme in favore della nuova struttura per la società gigliata, "come per Roberto Baggio; come per Vittorio Cecchi Gori… [...] per il bene di Firenze e della Fiorentina noi dobbiamo andare avanti nel mostrare la nostra stanchezza (ci siamo rotti le palle! Cit.) nei confronti del comportamento delle Istituzioni e dei poteri politico-economici dei soliti più o meno noti". Questi alcuni passaggi della lunga lettera con cui i tifosi hanno spiegato le loro ragioni, fornendo in allegato il modulo da firmare per partecipare alla raccolta firme. Ecco il post:

RACCOLTA FIRME – VOGLIAMO LO STADIO Come per Roberto Baggio; come per Vittorio Cecchi Gori… Recentemente è stato... Pubblicato da Accvc - Alé Fiorentina su Giovedì 2 luglio 2020