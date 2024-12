FirenzeViola.it

L'attaccante del Milan, Tammy Abraham, a segno nella gara di Coppa contro il Sassuolo a fine gara ha parlato anche dell'ex compagno Bove: "Abbiamo visto tutti della brutta notizia ma sta bene grazie a Dio. Mi metterò in contatto con lui non appena possibile e spero di rivederlo in campo presto. Pregherò per lui"