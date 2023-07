ABBONAMENTI, 11500 in 10 giorni. Meglio dell'anno scorso

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BIANCO GIÀ ALLE VISITE MEDICHE A REGGIO Alessandro Bianco è già virtualmente un giocatore della Reggiana visto che, come raccolto da Firenzeviola, ha già lasciato Firenze e in queste ore sta sostenendo le visite con la società granata cosi stasera si aggregherà alla... Alessandro Bianco è già virtualmente un giocatore della Reggiana visto che, come raccolto da Firenzeviola, ha già lasciato Firenze e in queste ore sta sostenendo le visite con la società granata cosi stasera si aggregherà alla... NOTIZIE DI FV VIOLA, ALLE 19 AMICHEVOLE CON LA PRIMAVERA: DOVE VEDERLA Questa sera alle ore 19, la Fiorentina di Vincenzo Italiano affronterà i giovani della Primavera di Galloppa. E' possibile seguire l'amichevole in programma sul canale ufficiale del club Viola e sui social. Questa sera alle ore 19, la Fiorentina di Vincenzo Italiano affronterà i giovani della Primavera di Galloppa. E' possibile seguire l'amichevole in programma sul canale ufficiale del club Viola e sui social. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi