Non solo giocatori. L'Arabia Saudita infatti mette nel mirino anche allenatori con un lungo passato in serie A. Secondo Sky Sport infatti Igor Tudor e Walter Mazzarri, sarebbero in attesa di una chiamata per riprendere ad allenare e il loro futuro potrebbe così essere nella Saudi Pro League.