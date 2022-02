A. ORLANDO, La Viola può provare la volata Europa

L'ex difensore Alessandro Orlando ha parlato, durante la trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio, anche di Fiorentina e su come Italiano ha saputo gestire il dopo Vlahovic: "Non sono sorpreso, perché la Fiorentina ha sempre giocato un ottimo calcio. Mi sembra di rivedere, con le dovute proporzioni, quando Higuain è andato via dal Napoli e Sarri ha trovato in Mertens un altro finalizzatore, pure con caratteristiche diverse. Per arrivare ai gol di Vlahovic c'è un gioco di squadra e situazioni provate in allenamento, in cui l'allenatore ci ha messo del suo".

Pagheranno l'emergere dei valori?

"Non so, Lazio e Roma stanno facendo il compitino e per me la Fiorentina può provare a dire la sua fino alla fine in volata, se riesce a mantenere un certo ritmo può giocarsela per un piazzamento nelle posizioni che contano. Se devo dare voti, stanno facendo un campionato da 8,5-9, mentre Roma e Lazio da 6-6,5 al massimo. Mi sembra che anche l'Atalanta stia perdendo qualche colpo".