A Firenze arriva McGregor. In programma ad aprile la prima Bare Knuckle Fighting Championship

Firenze si prepara a ospitare un evento storico per il mondo degli sport da combattimento. Domenica 16 febbraio alle ore 16, presso il Palagio di Parte Guelfa, si terrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione del primo evento italiano della Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), la principale promozione americana di combattimento a mani nude. L’evento sportivo vero e proprio si svolgerà il 26 aprile presso il Pala Wanny di Firenze, portando per la prima volta in Italia questa promozione fondata a Filadelfia nel 2018 da David Feldman e che, dal 2024, vede la partecipazione di Conor McGregor come partner ufficiale.

Alla conferenza stampa del 16 febbraio saranno presenti grandi nomi del panorama internazionale della BKFC, a partire dallo stesso Conor McGregor, leggenda delle MMA e nuovo volto della federazione, che ha dichiarato: “BKFC è la vera essenza del combattimento, siamo qui per conquistare il mondo".

L’entusiasmo per questo debutto italiano è condiviso anche dal fondatore di BKFC, David Feldman, che sottolinea il valore storico di questo evento: “Se c’è un Paese in cui si può scrivere la storia, quello è l’Italia. Che meraviglioso Paese!”.

A rendere possibile l’arrivo della BKFC in Italia è stato Gabriel Ernesto Rapisarda, Direttore Esecutivo di BKFC Italy, che racconta: “All’inizio era solo una visione portare la BKFC in Italia… Oggi è diventata realtà. BKFC è semplicemente la promozione di sport da combattimento più eccitante del pianeta.”

Gli fa eco Luigi Perillo, Direttore Operativo di BKFC Italy, che aggiunge: “Sono anni che l’Italia aspetta una promotion così! L’abbiamo portata!! Nel cuore del Calcio Storico Fiorentino.”

Sul palco della conferenza stampa saliranno anche alcuni dei protagonisti dell’evento del 26 aprile. Tra questi Jimmy Sweeney, considerato il “Re del Bare Knuckle”, che a Firenze affronterà Rico Franco per il titolo welterweight. L’irlandese non nasconde l’entusiasmo per questa sfida: “Stiamo arrivando nella bellissima Firenze per una notte di puro bare-knuckle, quando il RE tornerà nell’arena!”.

Grande attesa per lo scontro tra Chris Camozzi, campione in carica della categoria cruiserweight, e Lorenzo Hunt, ex campione della stessa divisione. Camozzi, emozionato all’idea di combattere in Italia, ha dichiarato: “Combattere nel mio Paese d’origine non ha prezzo. Voglio essere il vostro campione, il campione del popolo.”

Sarà presente anche Haze Hepi, ex boxeur e combattente di etnia Maōri nella categoria heavyweight, che commenta: “Ecco ci siamo, questa è la BKFC, il top del combattimento a mani nude. E sono onorato di poterla chiamare la mia nuova arena di sfida.” All’evento di aprile e in sala durante la conferenza di presentazione saranno presenti atleti italiani e calcianti del Calcio Storico Fiorentino, portando la loro tradizione e la storia sul ring della BKFC. L’evento segnerà in sintesi un momento storico per il combattimento a mani nude in Italia, portando sul ring alcuni dei più grandi campioni nazionali e internazionali.