8ª HALL OF FAME, Premi a Roggi, Graziani e... Riva

Il Museo Fiorentina, grazie alla preziosa collaborazione di ACF Fiorentina e Intesa San Paolo, presenterà l'ottava edizione della "Hall of Fame Viola", lunedì 2 dicembre 2019 ore 20.30, presso l’auditorium “Cosimo Ridolfi&rdquo di Intesa San Paolo (Via Carlo Magno 7 – Firenze), dedicata alla celebrazione dei protagonisti della Fiorentina di tutte le epoche, alla quale parteciperanno dirigenti e giocatori viola del passato e contemporanei. A seguito delle preferenze espresse dal Collegio del Marzocco, nella galleria degli onori della Fiorentina verranno accolti quest’anno:

Categoria Dirigenti: Artemio FRANCHI

Categoria Allenatori: Emiliano MONDONICO

Categoria Ambasciatori: Roberto GERMOGLI

Categoria Giocatori: Sergio CASTELLETTI

Categoria Giocatori: Francesco GRAZIANI

Categoria Giocatori: Moreno ROGGI

Il Museo Fiorentina ha istituito quest'anno un nuovo speciale premio, si tratta di un importante riconoscimento creato appositamente per sottolineare l'esempio morale e la carriera di quei pochi giocatori che siano stati per la propria squadra ma anche per il calcio Azzurro una vera e propria "Bandiera" non solo sul campo ma soprattutto con i valori sportivi e morali di cui siano stati fulgido esempio. Il nuovo premio denominato "Bandiera del Calcio DA 13" rappresenta il naturale testimone lasciatoci dal patrimonio morale del nostro Davide Astori e saranno presenti i familiari del giocatore a consegnarlo al Capitano e Bandiera di un'altra squadra che con la sua carriera abbia rappresentato un esempio di valori morali e sportivi. Il giocatore che riceverà questo importante nuovo riconoscimento "Bandiera del Calcio DA 13" è Luigi RIVA.