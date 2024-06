RIPA, Colloquio per rientrare in società: ma c'è la fumata nera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Un ex Fiorentina ha provato a tornare in società: in particolare Roberto Ripa, difensore viola dal 2002 al 2004 nonché team manager (e non solo) dal 2005 al 2016. Una specie di punto di riferimento dell'era Della Valle mentre passavano allenatori e dirigenti.

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it recentemente Ripa ha avuto un colloquio al Viola Park con il ds Daniele Pradè per proporsi nel ruolo di gestore dell'area prestiti, ricevendo però una risposta negativa poiché, ad ora, il club si ritiene al completo. Ripa, ancora per poco sotto contratto con l'Ancona, è alla ricerca di una nuova sistemazione dopo i problemi societari vissuti dalla squadra marchigiana.