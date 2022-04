JUV-FIO, Addio Coppa: in finale vanno i bianconeri

Finisce 2-0 per la Juventus il confronto dell’Allianz Stadium tra i bianconeri e la Fiorentina che dunque, anche alla luce del ko per 1-0 della sfida d’andata, abbandona in semifinale la Coppa Italia, la cui finale verrà dunque giocata dall’Inter (che ieri ha superato 3-0 il Milan) e dalla squadra di Allegri. Una gara a due facce quella di Torino, con la Juve più propositiva nel primo tempo (e brava a sfruttare il clamoroso errore in uscita di Dragowski, che al 31’ ha permesso con un tiro a giro a Bernardechi di segnare) e in grado di resistere all’assalto dei viola, che al di là di un tiro di Torreira al 4’ nella prima frazione non hanno fatto granché. Nella ripresa, con Torreira ko e l’inserimento di Amrabat, al 51’ Perin ha salvato il risultato su una deviazione fortunosa di De Ligt e da allora la Fiorentina, pur facendo tanto possesso palla e pressing, non ha più orchestrato reali azioni da gol, tranne al 79’ quando su un cross di Callejon (oggi eccezionalmente in posizione di terzino destro) Cabral ha staccato di testa mandando di poco a lato. Al 95’ il bis di Danilo chiude i conti in una serata davvero molto amara per i viola.