VIOLA TRAVOLTA DAL BOLOGNA. LORO HANNO ZIRKZEE, THIAGO MOTTA E SARTORI; NOI NZOLA, ITALIANO E BARONE. TOCCA A COMMISSO DARE IL VIA A UN NUOVO PROGETTO SPORTIVO CHIEDENDO DI AVERE TUTTA FIRENZE AL FIANCO. BASTA INVENTARSI NEMICI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ammettiamolo, non c'é stata partita. Il Bologna è sembrato di un altro pianeta. Non è solo il 2 a 0 finale a farci male. E' la ferocia agonistica dei rossoblù, il talento di alcuni calciatori, le idee di mister Thiago Motta. Il Bologna sembra la Fiorentina della passata stagione. Un condensato di gioia e di sana elettricità. Alla fine i rossoblù hanno festeggiato come se avessero vinto la Champions. Una gioia esageata ma comprensibile, dopo tanti anni stanno riscoprendo l'ebrezza da alta classifica.

Non mi piace fare esami a caldo. Ma una cosa mi sembra evidente, la Fiorentina vera non c'é più, e dico ad alta voce che sarebbe un errore cercare un solo colpevole. Sarebbe un clamoroso autogol. Il Bologna ha Zirkzee, un talento straordinario, ha Thiago Motta e ha un diesse Sartori che sta ripetendo in Emilia il miracolo che aveva realizzato all'Atalanta.. La Fiorentina negli stessi ruoli ha Nzola che è inesistente, ha Belotti che è un gran combattente ma non è certo un top player e ha un giovane come Beltran che deve crescere tanto. E così abbiamo evidenziato la differenza alla voce bomber.

Passiamo all'allenatore. Thiago Motta ha fatto crescere i suoi calciatori, Italiano ha perso il tocco magico. Come fai a presentare un Biraghi in queste condizioni? E se Nico a sinistra rende la metà perché schierarlo in questa posizione pur di far giocare Ikone? Potrei fare altri esempi di scelte che sono a dir poco discutibili. Italiano ha sbagliato ad accettare un mercato invernale imbarazzante. Doveva alzare la voce. Doveva ribellarsi. Invece si è comportato come un soldatino. E non riesce a far crescere i suoi calciatori. Penso, a esempio, a Beltran che non ha mai goduto della sua fiducia. O a Sottil e Ikone. Anche Italiano ha le sue responsabilità.

Così come è improponibile il confronto tra un mago del mercato come Sartori e il direttore Giuseppe Barone. Roba da 10 a 0. Ora che non ha più da vendere le stelle della vecchia gestione su quali calciatori potrò fare cassa la Fiorentina di Barone? Il presidente Commisso deve decidere se vuole portare la Fiorentina tra le grandi o se si accontenta di stare nella parte sinistra della classifica. Se vuole costruire una Fiorentina ambiziosa deve tornare a investire in maniera vera. Comprando calciatori di livello. Affidandosi a professionisti nei vari settori.

Nel frattempo la società chieda il sostegno di tutta Firenze. Le tante guerre aperte hanno solo creato antipatie. Solo tutti insieme si può cambiare senso a questa stagione. Che può ancora regalarci la Coppa Italia e la Conference. La Fiorentina riporti i suoi calciatori in conferenza stampa, in mezzo ai tifosi. Apra le porte del Viola Park a tutti, dico tutti, per assistere a qualche allenamento. La politica del sorriso può essere la prima grande medicina.