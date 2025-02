Palladino per restare deve vincere la Conference o arrivare tra le prime sei in campionato. Sarri sarebbe l'alternativa più giusta, De Rossi un'altra pericolosa scommessa. L'eventuale figura di compromesso potrebbe essere De Zerbi

Una premessa. Per me Palladino deve restare alla guida della squadra almeno fino al termine della stagione. Il tecnico napoletano non ha fatto innamorare il mondo viola ma è perfettamente in linea con quelle che sono le sfide del presidente Commisso. Sia in Conference, che in campionato. Quando scegli un tecnico giovane devi mettere in conto di accettare i suoi errori di inesperienza. Palladino ne ha fatti tanti ma anche centrato una striscia storica di successi, ha fatto diventare Comuzzo un giocatore da trenta milioni e rilanciato un talento come Kean che oggi è corteggiato dai grandi club. La bilancia tra aspetti positivi e negativi è per il momento in equilibrio.

Per restare Palladino deve conquistare l'Europa League.

Palladino insomma ha il diritto di giocarsi questo finale di stagione. E per il futuro? Qui il discorso cambia. Per restare sulla panchina Viola il tecnico ha bisogno di risultati. Quali? Di portare la Fiorentina in Europa League. Dove la vogliono sia i tifosi che il Presidente. Poco importa come potrebbe centrare questo traguardo cioè vincendo la Conference o attraverso il campionato. Ma senza questo risultato sportivo il suo futuro sarebbe a rischio. Anzi, visto il rapporto con il responsabile dell'area sportiva Pradè direi ad altissimo rischio.

Gli eventuali sostituti.

Ma chi potrebbe prendere il posto di Palladino? Ero e resto convinto che Sarri sarebbe la figura giusta. E' tifoso viola, sogna di allenare la Fiorentina e avere come luogo di lavoro il Viola Park sarebbe per lui come entrare ogni giorno a Gardaland. Ma esiste ancora un veto su Sarri allenatore da parte della proprietà? Oppure il Presidente Commisso sarebbe curioso di prenderci insieme un caffè? Ho la sensazione che Sarri sia ancora tra i non graditissimi. Anche perché con Pradè al comando il preferito sarebbe il suo pupillo De Rossi. Una scelta che non mi accende. De Rossi sarebbe un'altra scommessa. Credo che questa Fiorentina ambiziosa si meriti un tecnico diverso, affermato, che possa aiutare la crescita del progetto viola e non essere lui il primo a dover imparare certe lezioni.

Opzione De Zerbi.

L'ideale sarebbe imboccare una terza via. In questo senso il primo nome che mi viene in mente è quello di De Zerbi. Non è più sulla cresta dell'onda come due anni fa ma è forte e ha maturato esperienze importanti in Premier e ora in Francia. Inoltre propone un calcio piacevole, offensivo. Insomma ama il bel calcio ma con il giusto equilibrio. La ricetta perfetta per la Fiorentina e per i tifosi viola. Tra l'altro il nome di De Zerbi è stato spesso avvicinato in passato alla panchina viola. Aspettando di capire come Palladino interpreterà questo finale di stagione io terrei nel mirino come alternativa proprio De Zerbi.