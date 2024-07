NICO VIA PER COLPANI E GUDMUNDSSON: COSÌ SI CRESCEREBBE. KEAN MERITA FIDUCIA. E SE IKONE E BARAK FOSSERO STATI PENALIZZATI DA ITALIANO?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Se non ci sono soldi servono idee. E scelte coraggiose. Questo vale per la Fiorentina e per tutte le grandi del calcio italiano. La cessione di Milenkovic non ha portato soldi. E fortunatamente sono state respinte al mittente le prime e a dir vero timide proposte per Kayode. Pradè sta cercando prestiti magari con diritto di riscatto. Tiene in piedi varie opzioni a centrocampo nella speranza di veder abbassare il prezzo dei calciatori che interessano. Bisogna fare cassa.

Ritengo in questo momento il sacrificio di Nico il male minore. Però, c’è un però. Nico può partire solo se arriva l’offerta indecente. Penso a 45-50 milioni. Difficile che oggi una simile proposta possa arrivare da club della Premier. Le top società non sono interessate all’argentino. E i club di medio livello hanno meno soldi da spendere. Penso che solo gli sceicchi potrebbero arrivare così in alto. Mettendo sul piatto anche l’ingaggio giusto per convincere l’argenti9no a trasferirsi in quello che tutti i calciatori importanti ritengono una specie di pensionato di lusso.

Con quei soldi in mano la Fiorentina potrebbe dare l’accelerazione giusta al suo mercato. Vendi uno, prendi due. Ma due veri. Penso a Colpani e Gudmundsson. Con 45-50 milioni su può fare. E avresti i due trequartisti giusti. Direi perfetti perché garantirebbero qualità e gol. Elementi che tra l’altro si sposerebbero meglio di Nico alle idee di calcio di Palladino. Speriamo che qualcuno si faccia avanti con un’offerta vera per Nico aiutando la Fiorentina a completare velocemente la squadra.

Per il resto, vediamo come si sviluppa il Palladino pensiero. Non trovo assurdi i tentativi del nuovo tecnico viola di recuperare Barak e Ikonè. Parliamo di due calciatori importanti. Pagati anche cifre non indifferenti. Se fossero stati penalizzati dalle idee di Italiano? Perché non provare a dar loro un’ultima opportunità? Tra l’altro Ikone ha sempre dato il meglio da trequartista e Barak può inventarsi una nuova vita calcistica centrocampista a due. Ha fisicità e tecnica per inventarsi in questo nuovo ruolo.

Chiudo con Kean. E’ partito benissimo. In campo e negli allenamenti. E mi è piaciuto anche nelle sue dichiarazioni. Si vede che ha fame, che ha voglia di rivincita. Penso che sia una scommessa che può funzionare. Con Kean e Beltran siamo a posto in attacco. Dove, per il momento, c’è anche Kouame. Non abbiamo bisogno di attaccanti ma di centrocampisti. E magari anche di un portiere che applichi al meglio i concetti del nuovo allenatore viola. Meditate gente meditate.