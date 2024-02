LEC-FIO, Beffa al "Via del Mare": ko 3-2 allo scadere

FirenzeViola.it

Che beffa per la Fiorentina al "Via del Mare": il Lecce vince per 3-2 una partita infinita. Il secondo tempo si era messo bene per la squadra di Vincenzo Italiano che era riuscita a ribaltare l'1-0 subìto primo tempo grazie ai gol di Mandragora (50') e Beltran (67'); poi, d'improvviso, il pareggio di Piccoli (91') seguito dall'istantaneo nuovo vantaggio di Dorgu (93'). Sconfitta quanto mai concente per i viola che dopo aver assaporato il trionfo tornano a Firenze con un pugno di mosche.